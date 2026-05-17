ものまねタレントりんごちゃんが16日までにインスタグラムを更新。番組出演を告知した。りんごちゃんは「再放送ありますNHK青森『発見!あおもり深世界』5月16日(土)朝10:05〜ご覧になれない地域の方や、同時配信、お見逃し配信はNHK ONEにて観ることができます」と出演した番組を告知し、近影をアップ。白いチュールスカートをひらりとなびかせた軽やかな姿や、バッチリメークのバストアップショットを披露した。この投稿