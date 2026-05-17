三田寛子が16日までにインスタグラムを更新。4月29日に老衰のため、都内の施設で102歳で亡くなったことが発表された作家の佐藤愛子（さとう・あいこ）さんを追悼した。「いま佐藤愛子先生のご逝去の報に接しました」と書き出し、「1989年、先生の作品『娘と私のアホ旅行』がドラマ化された際、先生役を有馬稲子さん、お嬢様の役を私が務めさせていただきました。写真はその撮影中の有馬さんと私です」とつづり、当時の写真を公開し