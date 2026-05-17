モデルとして活躍し、女優としても注目を集めている、林芽亜里が主演する映画『Erica -エリカ-』が15日に公開された。「人間の狂気を描く戦慄のサイコホラー」として早くも注目を集めている。 映画『Erica -エリカ-』は、東京学生映画祭で審査員特別賞に輝いた宮岡太郎監督の自主映画『連鎖』を原案に、セルフリメイクした作品。『イニシエーション・ラブ』の脚本家・井上テテ氏が紡ぎ出す衝撃のラストが待ち受ログインして続きを