＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】熱海富士の背後に“やたら気になる”男性の姿熱戦が続く大相撲五月場所の七日目、関脇・熱海富士が前頭五枚目・若元春（荒汐）を押し出して3勝目を挙げた一番の直後、ひと息ついた熱海富士が土俵下に腰を下ろすと、そのすぐ近くに座る“やたら気になる”男性の姿がネット上で話題になり「え、いるやん」など驚きの声が上がる一幕があった。六日目まで黒星先行で負