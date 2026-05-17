All About ニュース編集部は2026年4月20〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「佐野勇斗さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。M!LKのメンバーとして活躍する佐野さんは、2015年公開の映画『くちびるに歌を』で俳優デビュー。演技力が高い俳優で、これまで数多くのドラマや映画に出演してきました。そこで、この記事では「佐野勇斗の演技が光っていたと思う出演作」ランキングの結果を紹介します。【10位ま