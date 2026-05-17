リクルートが運営する旅行情報サイト「じゃらんニュース」は、全国の20〜50代（1052人）に「穴場な富士山絶景スポットランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：高尾山（東京都）2位は、東京都にある標高599mの「高尾山」でした。山頂にある展望台の「大見晴台」からは丹沢の山々とともに富士山を望むことができ、ケーブルカー