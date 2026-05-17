米クラシック3冠の第2ラウンド「第151回プリークネスS」は16日、メリーランド州ローレルのローレルパーク競馬場（ダート1900メートル、14頭立て）で行われ、パコ・ロペス（40）騎乗の4番人気ナポレオンソロ（牡3＝C・サマーズ、父リアムズマップ）が道中2番手から4コーナーで先頭に立ち、1馬身1/4差で押し切った。昨年デビュー2連勝でシャンペンS（G1）を制し、今年2戦はファウンテンオブユースS、ウッドメモリアルSと続けて5着