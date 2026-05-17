俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第19回「過去からの刺客」が、17日に放送される。同回から初登場する織田信澄役の緒形敦にも注目が集まっている。【写真あり】父＆祖父も名俳優…公開された新キャスト『豊臣兄弟！』は、大河ドラマ第65作。天下人・豊臣秀吉の弟で、“天下一の補佐役”とも称される豊臣秀長（小一郎）を主人公に、兄弟の強い絆と天下統一への道