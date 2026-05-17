◆米大リーグホワイトソックス―カブス（１６日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が、本拠のカブス戦に「２番・一塁」で先発出場し、渡米後初の１試合２本塁打となる１６、１７号を放って、ジャッジ（ヤンキース）を一気に抜いてリーグ単独トップに立った。７試合ぶりの１６号が出たのは３回１死無走者。初球のストライク判定をチャレンジでボールと変更され次のボールがス