デビュー４０周年を迎える演歌歌手・坂本冬美が６月１０日にリリースする４０周年記念ベストアルバム「轍（わだち）」のジャケットを公開。さらに、４０周年の集大成となる東京と大阪でのリサイタル開催が決定した。ベストアルバム「轍」のジャケットに映し出されたのは、これまでの歩みを慈しみ、未来を見つめる坂本の「今」の輝きだ。写真家の田中聖太郎氏が撮影したメインビジュアルは、着物姿の坂本を。バックカバーには、