◆米男子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米プロ選手権第３日（１６日、ペンシルベニア州アロニミンクＧＣ＝７３９４ヤード、パー７０）大会を主催する全米プロゴルフ協会が２０２６年大会の賞金総額を発表した。２０５０万ドル（約３２億５０００万円）で、前年から１５０万ドル増額された。優勝賞金も昨年の３４２万ドルから３６９万ドル（約５億８０００万円）になり、ともに大会史上最高額を更新した。