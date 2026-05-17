入浴効果を高める最強の入浴方法とは 入浴効果を高めるためのひと工夫 いつものお風呂にもうひと工夫を加えることで、さらに入浴効果を高めて、免疫力をアップすることができます。 なかでも、もっともお手軽で効果も高いのが、日本のお風呂の定番アイテム「入浴剤」の活用です。入浴剤を入れたお風呂は、普通のお湯に比べて温浴効果が高く、お風呂から出たあともしばらくは体がポカポカして、湯冷めもしにくくなります。