1食あたりのたんぱく質の摂取量は多すぎも少なすぎもNG！ １食あたり２０～３０gを守る 一日に必要なたんぱく質は、３回の食事からまんべんなく摂取するのが正解。特に筋肉をつけたい場合は、１食あたりの摂取量に気を配る必要があります。身体活動レベルが高い人で、体重１kgあたり１.６gのたんぱく質量で換算すると体重６０kgの人で１日９６g、１食あたり３２gが目標です。 １食あたりのたんぱく質の摂取量は、多す