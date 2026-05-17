お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が16日、自身のインスタグラムを更新。レギンスファッションでのお出かけショットを公開した。「レギンスファッション、どこまでイケるのか日々微調整中」とつづり、カラフルなレギンス姿でベビーカーを押すショットなどを披露した。「公園、そして家。犬は完全に受け入れてくれています」と記した。「人間界はまだ探り探りです。古い街並みには景観法違反な気がしてきた」