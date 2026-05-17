5月17日（日）の『EIGHT-JAM』では、女性ボーカルのバンドを特集する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！実は日本のロック史では、あるバンドの登場こそが、歴史が変わった転換期だと語られている。そのバンドとは、これまで番組でも川谷絵音や小出祐介（Base Ball Bear）ら数々のプロが大絶賛してきた「チャットモンチー」。なぜ、彼女たちは“時代を変えたバンド”と言われるのか――。今回は本間昭光、いしわたり淳治、