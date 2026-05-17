ブンデスリーガ最終節が16日に各地で行われ、来季のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場チームや降格チームなどが決定した。すでに連覇を決めていたバイエルンはケルンに5-1で大勝。ベンチスタートのDF伊藤洋輝に出番はなかった。エースのFWハリー・ケインはハットトリックを達成。今季36ゴールとし、2位以下を大きく引き離して得点王に輝いた。来季の欧州CLは1位バイエルンをはじめ、2位ドルトムント、3位ライプツィヒ、4