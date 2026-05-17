Nothing Technology Japanは5月14日、オープン型完全ワイヤレスイヤホン「Ear（open）」の新色ブルーを発売した。公式オンラインストア価格は1万9800円。●青いテニスコートなどにインスピレーション新色は、Phone（3a）やPhone（4a）に採用されたブルーをベースとしたカラーリング。青いテニスコートやトレーニング機器、レトロエレクトロニクス、レトロフューチャーなインテリア、そしてアーティストDe Wain Valentineの透明