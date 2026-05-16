兵庫県・西脇市の播州先染め織物工場 東播染工（とうばんせんこう）が手掛けるアパレルブランド「ジセツ（jisetsu）」が、新プロジェクト「nowhere ones」を始動する。第1弾となる「#01｜場所に残る記憶と未来」を京都のオルタナティブスペース「koen」で、5月22日から24日、28日から31日までの7日間開催。期間中同会場では、ジセツの2026年秋冬コレクションの受注会と2026春夏の即売会も実施する。【画像をもっと見る】n