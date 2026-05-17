ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ダイエットで“別人級激変”した姿を公開した。「NHK青森『発見!あおもり深世界』」「ご覧になれない地域の方や、同時配信、お見逃し配信はNHKONEにて観ることができます」と15日に放送されたテレビ番組をアピールし、ギンガムチェックのジャケットに白いレースのロングスカート姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは