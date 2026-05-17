ビジネスと人権研究所・代表理事で、専門は国際人権法・ジェンダー法の谷口真由美氏が17日、コメンテーターを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。福島県郡山市の磐越自動車道で北越高（新潟市）の男子ソフトテニス部員が乗るマイクロバスがガードレールに衝突し1人が死亡した事故について言及した。事故は6日午前7時40分ごろ発生。バスはガードレールが車体を貫通したまま20〜30メートル走行し、部員1人