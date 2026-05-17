市長「買いだめや過度な購入は控えて」青森市は１５日、黄色い指定ゴミ袋ではなく、透明または半透明の袋で出された可燃ゴミについても、１８日から臨時に収集対象とすると発表した。中東情勢の悪化への懸念から、消費者の買いだめで店頭で指定ゴミ袋の品薄状態が発生しているとみており、臨時措置は品薄が解消されるまで続ける。市によると、現時点で指定ゴミ袋は例年と同程度の供給量が確保されている。消費者の買いだめは