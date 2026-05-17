車が歩行者に突っ込み、数人が負傷した事件の現場で、警察官が救助活動にあたっている＝16日、イタリア北部モデナの中心部/Stringer/Reuters（CNN）イタリア北部モデナで16日、車が歩行者の群れに突っ込む事件があった。モデナのメッツェッティ市長によると、直後に居合わせた市民4人が介入し、車の運転手にタックルして地面に組み伏せたという。メッツェッティ氏は国営メディアRAIに対し、「犯行に及んだ男は、刃物を振りかざしな