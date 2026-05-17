本拠地カブス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。今季16号を放ち年間57発ペースとした。3-0の3回1死走者なしの第2打席。相手先発右腕タイヨンの外角高めへの変化球を強振した。打球は左中間へグングン伸び、中堅手が懸命にジャンプするも届かず。飛距離389フィート（約118.56メートル）、打球速度105マイル（約168.98キロ）のソロ弾となった。