京都・南丹市の「男児殺害事件」は、テレビの情報ワイド番組には久しぶりの大きな事件ネタだ。担当プロデューサーは「黄色い通学リュックが見つかったあたりから、数字（視聴率）が跳ね上がりました」と語る。池上彰氏が暗示するテレビ局の構造的大欠陥 京都男児殺害事件を「これ以上扱わない方がいい」発言の背景「新しい情報や動きが毎日あり、それが警察の規制線の向こうに見え隠れしながら展開する。さらに、遺体がなかなか