介護保険サービスを利用する人の生活を支える“介護の設計図”ともいえる「ケアプラン」。しかし、「よくわからないまま決まっていた」という声も少なくありません。そこで、納得できるケアプランを作るために知っておくべきことを、介護福祉士でケアマネジャーの鹿見勇輔さんに聞きました。【えっ！】わかりやすい！ケアプランを作る“流れ”＆介護費用の自己負担割合例がコチラです！ケアプランの中身より、ケアマネジャーか