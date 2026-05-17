【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】年内休養の小泉今日子に「思想強すぎ」のヤジ相次ぐもファンは平静 武道館での“憲法9条騒動”も通常運転の範囲内「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する……」“KYON2”こと小泉今日子が5月2、3日に日本武道館で行った「還暦記念ライブ」では憲法9条