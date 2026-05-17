韓国のミシュラン二つ星の飲食店が食用として許可されていないアリを料理に使った容疑で裁判にかけられた。韓国法曹界によると、ソウル西部地検は先月29日、食品衛生法違反容疑を受ける飲食店とその代表を起訴した。この飲食店は食品原料として許可されていないアリを使って料理を作って販売した容疑を受けている。食品衛生法上の食用可能な昆虫はイナゴやミールワームなど10種類で、アリは食用可能昆虫に含まれていない。食品医薬