タイのバンコクで16日、貨物列車と市内バスが衝突する事故が発生し最小8人が死亡し35人が負傷した。AFP通信などによると、事故はこの日午後3時40分ごろバンコク都心部の空港鉄道マッカサン駅近くの踏切で発生した。交流サイト（SNS）に公開された事故の動画には踏切周辺に車が停車している中で貨物列車がバスにぶつかる場面が写っていた。バスは強い衝撃により周辺の車とともに数メートル引きずられて、あっという間に炎に包まれた