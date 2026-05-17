お笑いコンビ・ガンバレルーヤ（まひる、よしこ）が、このほどオリックス・バファローズのセレモニアルピッチに登場した様子が、17日までに球団の公式YouTubeで公開され、反響が寄せられている。【動画】「球筋いいなぁ」… ガンバレルーヤ、セレモニアルピッチに登場ガンバレルーヤの2人は、5月4日に京セラドーム大阪で開催された千葉ロッテマリーンズ戦に登場した。動画では、セレモニアルピッチ前のキャッチボールや、本