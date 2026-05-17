■MLBホワイトソックス ー カブス（日本時間17日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのカブス戦に“2番・一塁”で先発出場。3回の第2打席に16号本塁打を放った。村上はこの一発で、ア・リーグ本塁打争いで首位に立つ、ヤンキースのA.ジャッジ（34）に並び、リーグトップタイとなった。カブスの先発・J.タイオン（34）に対し、1回の第1打席は四球を選択。無死一、二塁のチャンスを作ると、続くM.バ