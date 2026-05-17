お尻や二の腕のざらつき、どうケアすればいいの…？と悩みを抱える方におすすめしたいのが、ダイソーの『＆. 角質ケア用ボディシート（ザラザラ用、26枚）』。拭くだけで手軽に角質ケアができるうえ、保湿成分配合で使用後もしっとり感が続きます。実際に膝や二の腕、お尻で試してみたので、早速レビューしていきます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：＆. 角質ケア用ボディシート（ザラザラ用、26枚）価格：￥110（税込