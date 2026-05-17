昨夜（16日）、岡山県真庭市でトラクターと男性が畑に転落しているのが見つかり、きょう未明、男性の死亡が確認されました。 【写真を見る】死因は心タンポナーデトラクターが畑に転落し89歳の男性が死亡【岡山・真庭市】 きのう午後8時20分ごろ、真庭市社で「トラクターが畑に転落している」と通報がありました。 警察によりますと、近くに住む農業、進淳さん（89）が運転するトラクターが、