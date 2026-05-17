メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。実はやり方を間違っている人が多いのがベースメイク。今回は化粧下地・ファンデーション・コンシーラーの正しい塗り方をご紹介します。今っぽ垢抜け肌を目指したい人はぜひマネしてくださいね。【詳細】他の記事はこちら化粧下地化粧下地は使っていますか？日焼け止め兼化粧下地というアイテムもありますが、化粧下地効果がないものもあるので、使っているアイテムの表示も確