ホテルメトロポリタンは、「Suicaのペンギン ケーキ」と「Suicaのペンギン プリン」をリニューアルした。「Suicaのペンギン ケーキ（ショコラオランジェット）」は、チョコレートムースにオレンジを加え、ヘーゼルナッツのフィナンシェ生地とチョコレートクッキーを組み合わせた。「Suicaのペンギン プリン」はカフェラテ味のプリンの上にエスプレッソゼリーを重ねた。いずれも1日30個限定。価格はケーキが780円、プリンが500円。