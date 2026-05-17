朝ごはんやお弁当作りって、フライパンがひとつしか使えないだけでバタバタしがちですよね。セリアには、そんな“あと1品、同時に作りたい”をサポートしてくれるアイテムがあります。メインを焼きながら別のおかずも一緒に調理できるスグレモノで、電子レンジやオーブンにも対応◎時短調理の心強い味方です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：時短調理シリコントレー価格：￥110（税込）サイズ（約）：11×11×3cm販