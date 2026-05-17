先日ダイソーで、水周りのイライラを解消する便利グッズを発見！これがあれば、洗い物後のシンク奥の水浸しを防いで、拭き取りの手間を劇的にカットできます♪ どんなキッチンにも馴染むシンプルなデザインも優秀。220円（税込）で毎日の名もなき家事がぐっとラクになるので、ぜひチェックしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：水切りマット（蛇口用）価格：￥220（税込）サイズ（約）：45cm×14.8cm販売