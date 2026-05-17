言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、未来のエネルギーを支える設備、地域の課題に向き合う取り組み、そして私たちの体の仕組みに関わる言葉という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。すい□□んくか□□いさくき□□いしゃヒント：人が減り続ける場