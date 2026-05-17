女優の剛力彩芽（33）が17日までに自身のインスタグラムを更新。イメチェンした姿を公開した。「舞台『四畳半神話大系』本番まであと1日」と書き出した剛力。胸より下のロングヘアを披露した。ファンからは「ロングヘアーも凄く似合ってて素敵です」「ロングも似合うの最高です」「魅力増し増しで素敵な女性になってる、、憧れすぎる」「雰囲気が変わってかわいい」「意志のある目力に口元が反則級に可愛いです」などのコメ