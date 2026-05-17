2026年のいま、100歳超の高齢者は珍しくなくなった。昨年9月の段階で9万9763人になり、10万人の大台に乗ろうとしている。【写真】「人生100年時代」の落とし穴…“単身リスク”が高まる背景わずか4152人しかいなかった1992年に比べ、約24倍まで増加。「人生100年」が当たり前の時代に突入したといえるだろう。その一方、バブル崩壊から現在に至るまで経済は停滞。賃金も上がらず、物価高が生活を直撃。食料品も満足に買えな