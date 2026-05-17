守護神が上昇気配だ。中日の松山晋也投手（25）。春季キャンプ中の2月下旬に左脇腹痛で出遅れたが、4月14日の広島戦から5試合連続セーブ中と状態を上げている。「体の状態も凄くよくなってきているので、一試合一試合、シンプルに積み重ねていく。それで、気付いた時に“何試合連続セーブだ”とかになるように最高の準備をして、みんなで気合を入れてやっていきたいです」苦い一戦がある。登場ムービーのお披露目登板だった4