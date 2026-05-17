DC映画『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022）の続編、『ザ・バットマン2（原題）』に出演するセバスチャン・スタンが、本作について初めて口を開いた。 マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）のウィンター・ソルジャー／バッキー・バーンズ役として知られるスタン。『ザ・バットマン2』ではヴィランのトゥーフェイス／ハービー・デント役を演じる。