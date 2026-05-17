マーベル・ドラマ「パニッシャー：ワン・ラスト・キル」には、従来のドラマシリーズから、主人公パニッシャー／フランク・キャッスル（ジョン・バーンサル）と深い関係にあるキャラクターが再登場を果たす。その狙いを、監督・共同脚本のレイナルド・マーカス・グリーンが米にて語った。 この記事には、「パニッシャー：ワン・ラスト・キル」のネタバレが含まれています