「豊臣兄弟！」（NHK）で信長（小栗旬）がいよいよ安土城に拠点を移す。古城探訪家の今泉慎一さんは「琵琶湖畔に残る安土城跡を訪れたところ、頂上の天主（天守閣）近くには信長が愛した小姓たちの屋敷があった」という――。■天主の一番近くにいた武将は？第13回：安土城（滋賀県近江八幡市）1576（天正4）年1月17日、丹羽長秀を総普請奉行とし、ついに安土城（図表1：滋賀県近江八幡市安土町下豊浦）が築城される。築城開始年か