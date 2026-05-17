◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースのロバーツ監督が１６日（日本時間１７日）、敵地・エンゼルス戦の前に取材に応じ、前日に左肘の遊離体のため負傷者リスト（ＩＬ）入りしたスネルが手術を受けることを明言した。長期離脱は必至で、指揮官は「関節内の遊離体を取り除く手術になるはずだ。回復も比較的早い見込みだよ。だからそこについては前向きに