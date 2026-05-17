俳優の木村文乃（38）が15日、自身のインスタグラムを更新。“わが子のリクエスト”に応えた、和洋折衷のおうちごはんを披露した。【写真】かわいらしい手もチラリ！食パン×みそ汁が並ぶ“和洋折衷”ごはん披露の木村文乃木村は「チビうさごはん」と書き出し、わが子のために作った食事を紹介。メニューについて「焼いたパンと焼かないパン」「サーモン塩焼き」「ブロッコリートマト」「たまごの白身」「キャベツのおみそ汁」