ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が16日（日本時間17日）、エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦前に報道陣の取材に応じ、大谷翔平投手（31）の打撃の復調ぶりについて語った。大谷は13日（同14日）のジャイアンツ戦は今季4度目の投手専念で出場。翌14日（同15日）の同戦では今季初めてスタメンから外れ“完全休養日”として過ごし、打者として3試合ぶりの出場となった前日15日（同16日）の試合では第3打席で左越えにメ