お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（53）の妻でモデル・蜂谷晏海（34）が16日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。夫のライブを訪れたことを報告した。この日、LINE CUBE SHIBUYAで開催されたお笑いライブ「爆笑★オン・パレード」のポスターの写真とともに「単独のライブは夜遅くて行けなかったのでこの日を待ちに待っていた…！今日のために両親に東京に来てもらい、子どもを預けて会場へ！」と夫出演のラ