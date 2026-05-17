フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で現地時間16日、コンペティション部門に選出された是枝裕和監督の『箱の中の羊』が公式上映された。上映後には9分間にわたるスタンディングオベーションが巻き起こり、主演の綾瀬はるか、大悟（千鳥）、くわ木里夢らも大歓声に包まれた。その後、一行は日本メディア向け囲み取材に応じ、上映直後の心境や、是枝組ならではの現場について語った。【動画】綾瀬はるかをエスコートす