相手の死角に入らないよう配慮日常的にクルマを運転していると、街中で様々なマークを付けた車両を目にすることがあります。免許取得から1年未満のドライバーが掲示する「初心者マーク」や、70歳以上の運転者が対象の「高齢運転者マーク」は、広く認知されているマークと言えるでしょう。しかし、緑色の円の中に黄色い「ちょうちょ」が描かれたマークについては、その意味を正確に知る人は少ないかもしれません。【画像】 これ