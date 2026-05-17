モータースポーツでの学びを量産車に反映！スバルは全日本ラリーに新型マシンの「SUBARU Boxer Rally spec.Z（スバル ボクサー ラリー スペック ゼット）」を投入しました。その車両製作を主導したのは2026年4月に新設された「スポーツ車両企画室」という部署です。このスポーツ車両企画室とはどのような部署なのでしょうか。そしてスバルがモータースポーツに参戦する意義とはどういったものなのでしょうか。全日